Gutbesuchtes Waffelessen

Wie in den Vorjahren hatte der AWO-Ortsverein zum traditionellen Waffelessen in seinen Freizeittreff eingeladen und die ehrenamtlichen Helferinnen konnten erneut viele Gäste willkommen heißen und bewirten. So war das leckere Gebäck bald verspeist und die Besucher des Freizeittreffs verbrachten einen unterhaltsamen Nachmittag in geselliger Runde. Der Reinerlös dieser Veranstaltung kommt sozialen Projekten zugute. Die AWO-Tagesstätte im DRK-Heim ist ein Treffpunkt für alle Bürger und Gäste der Verbandsgemeinde und ist mittwochs ab 14 Uhr geöffnet. Die nächste größere Veranstaltung im AWO-Freizeittreff , das beliebte Erdbeerfest, findet am 8. Juni statt.