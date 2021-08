Grüne Sommertour der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat Neuwied

Ein Pressebericht zur ersten besuchten Station erfolgte bereits. Die zweite Station des Stadtspaziergangs war der Carmen-Sylva-Garten. Beim Betreten des Carmen-Sylva-Gartens fiel sofort eine Absperrung mit Bauzäunen in der Mitte der Parkanlage ins Auge. Beigeordneter Ralf Seemann, der die Fraktion begleitete, informierte dazu: „Durch die Baumaßnahme zur Erneuerung der Turnhalle muss, der sowieso schon kleine und unattraktive Schulhof in Teilen abgesperrt werden. Aus diesem Grund wurde ein Teil des Carmen-Sylva-Gartens als zusätzlicher Schulhof abgesperrt, um die Kinder zu gefährden.“ Der Carmen-Sylva-Garten macht keinen einladenden Eindruck. Dabei würde der Park zum Verweilen einladen, ob nach einem Besuch in der Innenstadt oder am Wochenende zum Picknicken. Dazu fehlt es jedoch an geeigneten Sitzmöglichkeiten, so die Fraktionsmitglieder. Fraktionsmitglied Judith Klaes hat folgenden Vorschlag für den Carmen-Syla-Garten: sie könne sich gut vorstellen, einen Teil des Parkes als sogenannten essbaren Garten „urbanes Gärtnern“ umzugestalten. Die Pflege eines solchen Gartens könnte von Schülern der Marienschule, der IGS oder in Zusammenarbeit mit der Sozialen Stadt übernommen werden. Der Gedanke des urbanen Gärtnerns hat inzwischen in vielen Städten und Gemeinden Anhänger gefunden, warum nicht auch in Neuwied. Hier könnte eine vielfältige Oase für Mensch und Tier entstehen, die zum Verweilen und Staunen einladen könnte.