Großzügige Spende in der Vorweihnachtszeit

Das ist gerade in einem Jahr, in dem der Förderverein der Feuerwehr in Engers durch die Corona-Pandemie keine eigenen Einnahmen durch Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Feuerwehrfest, erzielen konnte, besonders wertvoll. Der Verein unterstützt mit diesem Geld die Anschaffung wichtiger Ausrüstungsgegenstände, die die ehrenamtlichen Brandschützer noch besser bei ihren Einsätzen schützen sollen.

Auch Sie können ihre örtliche Feuerwehr gerne unterstützen: Feuerwehrgemeinschaft Neuwied Löschzug Engers, IBAN: DE20 5745 0120 0005 0042 62, BIC: MALADE51NWD, Sparkasse Neuwied.