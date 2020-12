Gottesdienst zum Weltgebetstag in der Herrnhuter Brüdergemeine wurde durch Gospelchor Giocoso begleitet

Archivierter Artikel vom 11.03.2020, 09:07 Uhr

In Neuwied gab es gleich zwei Gottesdienste, in Heddesdorf am Nachmittag, in der Herrnhuter Brüdergemeine um 18 Uhr. Frauen aus dem hochverschuldeten Land Simbabwe beschrieben in der Liturgie ihre Verzweiflung, ihre Nöte und Ängste durch Diskriminierung und Gewalt und die hohe Inflation ebenso wie ihre einzig verbleibende Hoffnung, ihr starkes Vertrauen auf Gottes Beistand. 'Steh auf und geh, mach dich auf den Weg, wag den ersten Schritt ins Glück, nimm deine Matte und geh!' „Die Weltgebetstag-Gottesdienst-Teilnehmerinnen unterschrieben eine Petition zum Schuldenerlass unserer Regierung für Simbabwe und kamen beim anschließenden Imbiss mit Köstlichkeiten aus dem Süden Afrikas noch lange ins Gespräch.“

Bericht von: Margit Lessing