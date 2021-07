gewoNR: Vorsichtig starten – dabei an Bewährtes anknüpfen

„Damit wir uns wieder annähern“, wie Steinmeier zitiert wird. Bei der ersten Präsenz-Vorstandssitzung in der Gemeinschaftswohnung vom gewoNR-Mieterwohnprojekt entschied man sich hoffnungsvoll zur Einberufung einer Mitgliederversammlung. Vor allem aber auch zum Neustart des Angebotes „Lernen Sie uns kennen!“. Anzuregen über „Wohne ich wie ich leben will?“ nachzudenken, ist ein Satzungszweck des Vereins. Das „möglichst bis zuletzt“ dabei nicht auszuklammern Anspruch. Gelegenheit dazu bot man bis zum Frühjahr 2020 im Zeppelinhof 2 und startet nun wieder am alt bewährten Ort. Denn die meisten Mitglieder der Bewohnergemeinschaft erinnern sich noch gerne an Mittwochabende im Gasthaus Vering. Wie unter „Der Weg in unser Wohnprojekt“ auf der Internetseite des Vereins, www.gewoNR.de, nachzulesen ist, fanden dort zuvor über Jahre die sogenannten monatlichen „Runden Tische“ statt.

Vorsichtig anknüpfen will man jetzt dort am Mittwoch, dem 14. Juli, ab 18 Uhr im Biergarten. Deswegen wird das Treffen bei Regenwetter ausfallen. Um in Verbindung mit Interessierten bleiben zu können, bittet man um Anmeldung unter der E-Mail verein@gewoNR.de oder Telefon 0178/688 38 72.