Gesunde Kinderzähne unter der Maske

In den ersten und zweiten Klassen lernten die Kinder – leider nur in Trockenübungen – richtiges gründliches Zähneputzen und das zweimal am Tag. Als Zweites frischten sie viel bereits vorhandenes Wissen über gesunde Ernährung mit möglichst wenig Zucker auf. Als Drittes härtet Fluorid in der Zahnpasta Zähne immer wieder. Als Viertes gibt es in Zahnarztpraxen ein sogenanntes Prophylaxeprogramm. Kinder sehen mit Hilfe von Farbe, wo sie noch besser putzen können. Tiefe Grübchen in den Zähnen werden gereinigt und mit einem Kunststoff dicht versiegelt, damit die Zahnbürste an diese Stellen herankommt. Alle Krankenkassen bezahlen diese Vorsorge zu 100 Prozent. Die gesamte Schülerschaft erhielt durch den Besuch einen Impuls.