Gesellschaftsspiele & Co im MGH Neuwied

Wer Lust auf andere Menschen und einen geselligen Spielenachmittag hat ist herzlich willkommen! Aktuell treffen sich vier Frauen und drei Männer, immer dienstags zwischen 14 und 16 Uhr im MGH, Wilhelm-Leuschner-Str. 5, 56564 Neuwied. Obwohl natürlich jeder gewinnen will, geht es bei altbekannten und neuen Spielen vor allem um den gemeinsamen Spaß und darum die Lachmuskeln in Schwung zu bringen. Das MGH ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Anmeldung sind möglich unter der Telefonnummer 02631/390 730 oder per E-Mail an mgh@fbs-neuwied.de