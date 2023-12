Gesellige Stunden zum Jahresabschluss verbracht

Foto: Heinz Denke

So trafen sich die Stammtischler auch diesmal wieder im Stammlokal Heydorsch in Puderbach. Zu Beginn seiner Begrüßung erinnerte Bernd Kurz an die in diesem Jahr verstorbenen Stammtischbrüder, denen mit einer Schweigeminute gedacht wurde. Im weiteren Verlauf überraschte Bernd dann den Stammtischkollegen Siegmar mit einer Urkunde und ernannte ihn zum Ehrenmitglied. Anschließend wurden die Mitglieder von Anette und ihrem Team hervorragend mit Suppe, Rind- und Schweinebraten bewirtet. Wobei auch im Laufe des Abends das ein oder andere Kaltgetränk und der obligatorische Schnaps begehrten Absatz fanden.

Für das neue Jahr wurde schon die erste Aktivität, „Kochen mit Heinz“, beschlossen und bei lockeren Gesprächen noch einige gesellige Stunden verbracht.

Pressemitteilung: Männerstammtisch Ü55 Daufenbach