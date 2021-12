Geschwister Afrikas: Weihnachten ohne Hunger

„Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützerinnen des Vereins Geschwister Afrikas, besonders in der vergangenen Zeit war die Anteilnahme an der Situation in Nigeria groß. Immer wieder werden und wurden wir von Ihnen und euch gefragt, wie stark denn unsere Schulen, unsere Partnerinnen und überhaupt die Nigerianer betroffen sind. Die gute Nachricht vorneweg: niemand im Umfeld der PHJC (unseren Projektpartnerinnen vor Ort) ist oder war an Covid erkrankt, die Anzahl der Testmöglichkeiten in Nigeria stellen wir dabei jedoch lieber nicht in Frage. Das heißt auch: keine Infektionen in unseren Schulen. Es tut sich aber ein ganz anderes Problem auf: der Hunger grassiert in Nigeria dank Covid deutlich mehr als sonst. Deswegen bitten wir euch alle in dieser Adventszeit um Unterstützung, um etwas dagegen zu unternehmen. Konkret bedeutet das: mit euren Spenden werden die Schwestern Lebensmittel einkaufen.

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien – dem 22. Dezember – soll jedes der 310 Kinder und Jugendlichen in unseren Schulen Lebensmittel mit nach Hause nehmen. Mit diesen kann eine dreiköpfige Familie ein Weihnachten ohne Hunger feiern und in der Regel noch einige Tage länger davon leben. Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir oft Geschwisterkinder an den Schulen haben, die natürlich jeweils ein Paket bekommen. Das Essen für eine dreiköpfige Familie kostet: Reis 5,60 Euro, Fleisch 5,36 Euro, Tomaten 0,90 Euro, Erdnussöl 0,97 Euro, Maggi 0,13 Euro, Nylonverpackung 0,03, Transportkosten 0,06 Euro. Sollten mehr Spenden eingehen als Bedarfe auf der Internetseite betterplace angelegt wurden, gibt es eine weitere Schule an einem anderen Standort der PHJC, an dem ebenfalls einige Familien nicht wissen, wie sie ihre Kinder noch ernähren sollen. Es ist also nach oben kein Spendenlimit gesetzt.

Bitte helft uns, den Hunger in Nigeria zu bekämpfen! Am einfachsten geht das über eine Spende auf betterplace: www.betterplace.org/p104091. Natürlich ist auch eine Spende unter dem Betreff Weihnachten ohne Hunger auf unser Vereinskonto möglich (IBAN: DE50 5745 0120 0030 2121 79). Bei letzterem bitte die Kontaktdaten für die Spendenquittung nicht vergessen. Eine Familie kann für 13 Euro ein Weihnachten ohne Hunger erleben. Das schaffen wir gemeinsam, nicht wahr? In jedem Fall wünsche ich allen noch eine entspannte Adventszeit und schon jetzt ein wunderbares Weihnachtsfest!“

Beste Grüße, Ihre/Eure Cornelia „Conny“ Kirchhof