Gesangverein Oberbieber traf sich zur Jahreshauptversammlung

Nun wagte man es, sich unter den 2-G-Regeln zu treffen und freute sich auf die Zusammenkunft in der Gaststätte Ellas Biberbau, um die Aufgaben, die nun schon so lange wegen Corona verschoben wurden, zumindest zu diskutieren und zu planen. Ob sie umgesetzt werden können, kann im Moment niemand prophezeien.

So nahm die Corona-Pandemie und ihre Folgen, oder besser ihre Restriktionen, breiten Raum im Jahresbericht der Vorsitzenden Sabine Fleischer ein. Sind doch Jahresabschlussfeier, Proben und vor allem das für April 2020 geplante Konzert „Musikalische Weltreise“ Covid 19 zum Opfer gefallen. Da kann man sich freuen, dass es zu keinen größeren Abmeldungen gekommen ist und will das Konzert nun am 8. Oktober nächsten Jahres zu Gehör bringen. Seit drei Wochen hat man mit den Proben unter Beachtung der Hygieneregeln wieder begonnen und hofft, dass zu intensivieren.

Auch Geschäftsführer Hans Hartenfels kam nicht umhin, die Widrigkeiten der Corona-Situation anzuklagen, freute sich, dass mit den Proben wieder begonnen wurde, wobei die Ehrenamtstätigkeit natürlich weiter zu leisten war – muss doch der Verein am Leben gehalten werden. Er bezifferte den derzeitigen Mitgliederbestand mit 122, davon 35 weibliche und 87 männliche Mitglieder, wovon wiederum 39 derzeit aktiv singen.

Nachdem Kassiererin Martina Mengert trotz allem von einem beruhigenden Kassenbestand berichten konnte, den die Kassenprüfer Martina Muscheid und Claudia Bosk-Bourgett ebenso bestätigten wie die korrekte Kassenführung, stand einer Entlastung des Vorstands nichts im Wege. Es standen zeitlich versetzte Wahlen an, die vom Wahlleiter Markus Mengert souverän abgewickelt wurden und Steffi Linnig als stellvertretende Vorsitzende, Hans Hartenfels als Geschäftsführer und Jürgen Weißenfels als stellvertretenden Kassierer in ihren Ämtern bestätigten. Horst Pinsdorf wurde ebenso einstimmig zum Ersatzkassenprüfer gewählt.

Als Termine stehen fest mit dem 6. Dezember die Jahresabschluss- beziehungsweise Weihnachtsfeier, am 25. Juni 2022 der Familienwandertag, am 28. August das Offene Singen und am 13. November 2022 das Singen am Volkstrauertag, neben dem 8. Oktober 2022 für das Konzert. Kurios, aber zwingend: Corona machte eine Satzungsänderung erforderlich. Da es bisher hieß, dass Anfang jeden Jahres eine Jahreshauptversammlung stattfindet, ist man nun gezwungen das Wörtchen soll hinzuzufügen.

Bernd Schick ehrte man für 40-jährige Zugehörigkeit zum Verein, Manfred Steinberg für 50 Jahre, Emil Schneider und Helmut Dümmler für 60 und Alfred Zorn und Helmut Perske für 70 Jahre. Hans Hartenfels erhielt vom Chorverband Rheinland-Pfalz eine Anerkennungsurkunde für 25-jährige Vorstandstätigkeit.

Bericht von: Hans Hartenfels