Gemälde, Grafiken und Plastiken zeitgenössischer mittelrheinischer Künstler

Im Dezember 1946 zeigten Künstlerinnen und Künstler des Kreises Neuwied zum ersten Mal wieder nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Kunstwerke. Waren es anfangs Künstler aus der Neuwieder und Koblenzer Region, so hat sich der Gebietsradius in dem die Künstler wirken in den vergangenen Jahrzehnten enorm vergrößert. Heute beteiligen sich an der Ausstellung mit großem Interesse Künstlerinnen und Künstler entlang der Rheinschiene zwischen Boppard und der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen sowie aus dem vorderen Westerwald und der östlichen Eifel.

Konnte die Jahreskunstausstellung im vergangenen Jahr durch die Corona-Pandemie nur digital gezeigt werden, so ist nach der Auswahl von einer Fachjury in diesem Jahr wieder eine vielfältige Palette von Kunstwerken als Präsenz-Ausstellung zu sehen, die die Vielseitigkeit der Künstler unserer Mittelrheinregion widerspiegelt. 47 Künstlerinnen und Künstler zeigen über 60 Gemälde, Grafiken, Fotografien, Plastiken und Objekte. Diese Kunstwerke sind bis zum 30. Januar 2022 in den schönen Räumlichkeiten des Roentgen-Museums präsentiert. Leider konnte eine Eröffnungsfeier der Ausstellung nicht stattfinden. So besuchte Landrat Achim Hallerbach zu einem späteren Zeitpunkt die Präsentation. Bei seinem Rundgang erwähnte er, dass die Ausstellung auch die Verbundenheit des Roentgen-Museums und des Landkreises Neuwied als Träger des Museums mit der hiesigen Kunstszene, mit den Künstlern und ihrer Kunst zeige. Jedes Jahr erhalten die Künstler auf diese Weise die Möglichkeit, ihre neuesten Werke zu präsentieren und natürlich auch zu verkaufen.

Landkreis und Museum sehen die Präsentation der Ausstellung als eine Verpflichtung an. So erfreut sich die Jahreskunstausstellung immer wieder großer Beliebtheit und wird von einer breiten Öffentlichkeit wahrgenommen und geschätzt, betonte Landrat Hallerbach. Da es sich bei der Jahreskunstausstellung des Roentgen-Museums nicht um eine Themenausstellung handelt, finden die Besucher unterschiedliche Motive – von der Landschaft über das Portrait bis zu ungegenständlichen Arbeiten – in den unterschiedlichsten Techniken und Materialien. Die Ausstellung gibt einen Einblick in das aktuelle Kunstschaffen im Mittelrheingebiet wieder. Schwerpunkt der Ausstellung bilden die Werke der Künstler aus der Neuwieder und Koblenzer Region.

Ausstellungsdauer bis Sonntag, 30. Januar 2022. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr, samstags freier Eintritt. Vom 24. bis zum 27. Dezember und 31. Dezember bis 3. Januar 2022 sowie montags geschlossen. Es gilt die 2G-Regelung. Über eventuelle Änderungen informiert die Website des Roentgen-Museums: www.roentgen-museum-neuwied.de. Alle Ausstellungsräume sind barrierefrei erreichbar.