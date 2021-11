Geburtstags-Jubilare spenden doppelt Hoffnung

Auch wenn die Räder in den vergangenen beiden Jahren stillstanden, weil es der starke Arm von Covid 19 so wollte, rollt die Vortour der Hoffnung weiter. Nämlich auf der Erfolgsspur des Spendenflusses zugunsten krebskranker Kinder und deren Angehöriger. Vor dem 225 Jahre alten Fachwerkhaus der Alten Gärtnerei Waldbreitbach überreichte Justus Reiprich im Verbund mit Tochter und Firmennachfolgerin Andrea dem Schöpfer der Vortour Jürgen Grünwald einen Scheck in Höhe von 500 Euro. Diese Summe hatte Andrea Reiprich ihren Eltern zum 80. Geburtstag im Wissen darüber geschenkt, dass Helga und Justus Reiprich ihre Gratulanten zur Feier der Doppel-80 im Sommer 2021 um „Präsente“ in Form von Spenden für konkret gute Taten gebeten hatten. Dass neben zwei von der Flutkatastrophe betroffenen Gartenbaubetrieben an der Ahr auch die schwer kranken Kinder nicht vergessen wurde, freute Jürgen Grünwald, den früheren Tourismusmanager von Bad Neuenahr-Ahrweiler, sichtlich: „Aufgrund von Corona konnte die gemeinschaftliche Benefiz-Tour leider nicht stattfinden. Es ist wunderbar, dass unsere Hilfe für die Schwächsten der Gesellschaft trotz der Zwangspause nicht aus dem Blick geraten ist“, stellte der ehemalige Hotelier und Verkehrsdirektor dankbar fest. Die Jubiläums-Schrift zum 25-jährigen Bestehen der Hilfsaktion im grünen Trikot im vergangenen Jahr soll ebenso nachgeholt werden wie das gemeinsame Touren für die Hoffnung bald möglichst wieder stattfinden soll. Hauptsache aber, Spenden wie von Helga und Justus Reiprich gehen weiter ein. „Mit unseren Kindern und Enkeln haben wir sehr viel Glück im Leben gehabt. Umso wichtiger ist es, diejenigen zu unterstützen, denen dies nicht vergönnt ist“, unterstreicht Justus Reiprich.