FWG im Gespräch mit Vettelschosser Bürgern.

Kürzlich hatte die FWG (Freie Wählergruppe) Vettelschoß-Kalenborn die Bürger zum Grillen und Diskutieren in die Grillhütte in die Farmersheck eingeladen.

„Bei einem kleinen Imbiss sollten sie ihre Ideen und Anregungen mitbringen, wie wir gemeinsam Vettelschoß kinder-, familien- und naturfreundlicher sowie seniorengerechter machen können. Trotz des regnerischen Wetters waren fast 40 Bürger, teils mit ihren Kindern, unserer Einladung gefolgt. Auch für die Kleinsten war gesorgt, da unser Mitglied Roswitha Haus sich einiges an Spielen überlegt hatte, damit ihnen nicht zu langweilig wurde und ihre Eltern Zeit für den Meinungsaustausch mit unseren FWG Ratsmitgliedern und Ingo Kagel, unserem Ersten Beigeordneten, hatten. Nach ersten Gesprächen und dem Genuss eines kleinen Imbisses notierten unsere Gäste erste Anregungen auf den eigens dafür vorgesehen zwei Flipcharts. In den Diskussionen kamen weitere Ideen hinzu, und so füllten sich die Seiten des Flipcharts immer mehr. Es gab auch Kritikpunkte an die Gemeinde, im Wesentlichen waren es die Langsamkeit, mit denen Vorhaben umgesetzt werden wie Schaffung neuer Baugebiete, den Aussichtspunkt Willscheider Bergsee, generell die Dorfentwicklung, das Seniorenheim und Maßnahmen zum Schutze unserer Kindergarten- und Schulkinder, um nur einige zu nennen. Die Frage eines Bürgers war: “Warum benötigt Windhagen für den Umbau eines erworbenen Bürogebäudes zu einem Kindergarten nur drei Monate und Vettelschoß für den Umbau und damit die Vermietung von drei Räumen an eine ortsansässige Arztpraxis wahrscheinlich zwei Jahre?". Wir werden im Nachgang die verschiedenen Ideen und Anregungen konsolidieren und dann in der nächsten Ratssitzung präsentieren.

Insbesondere freute uns sehr, wieder mit Bürgern in Kontakt zu kommen, die Interesse an Politik vor Ort haben. Wir haben sie dabei auch zu unseren öffentlichen Fraktionssitzungen eingeladen, die wir immer freitags, 19.30 Uhr, vor den jeweils am Mittwoch der Folgewoche stattfindenden Gemeinderatssitzungen im Landhaus Kagel durchführen, und sprechen diese Einladung hiermit auch an alle interessierten Leser aus. Ebenso freute es uns sehr, dass auch Fraktionsmitglied Waldemar Bondza von der FDP mit seiner Gattin anwesend war. Wir bedanken uns hiermit für die rege Teilnahme, für die vielen Anregungen der Anwesenden und auch beim ORGA Team, den gestifteten, wohlschmeckenden Salaten, den braun gebratenen Grillwürstchen und der vorzüglichen warmen Currysauce von Helga Kagel. Nach dem unter Einhaltung erfolgreichen Event planen wir, diesen in ähnlicher Form im nächsten Jahr erneut durchzuführen.

Bericht von Wolfgang Paschelke, Presseteam FWG Vettelschoß-Kalenborn