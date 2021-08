FWG der VG Linz wählt neuen Vorstand

Kürzlich fand eine Mitgliederversammlung der FWG der Verbandsgemeinde Linz statt. Bedingt durch Corona trafen sich die Mitglieder nach mehr als einem Jahr zum ersten Mal wieder persönlich im Bürgerhaus in Kasbach.

„Wie schön, dass man sich endlich wieder direkt, ohne digitale Medien gegenübersitzen und beraten kann“, so die einhellige Meinung aller Anwesenden. Die Wahl des neuen Vorstandes brachte keine großen Überraschungen. Als neuer Stellvertreter des Vorsitzenden wurde Michael Schneider, Vorsitzender der FWG Linz, in den Vorstand gewählt. Alle begrüßten, dass nun mit der Wahl von Michael Schneider zum stellvertretenden Vorsitzenden auch die Stadt Linz aktiv im Vorstand der VB FWG vertreten ist. Der neue Vorstand besteht aus: Norbert Rohringer (Erster Vorsitzender), Michael Schneider (Zweiter Vorsitzender), Bertold Otten (Kassenwart), Maria Zimmermann (Schriftführerin), Frank Becker (Erster Beisitzer), Gerd Kraus (Zweiter Beisitzer). Die neue Satzung der VB FWG entspricht jetzt allen modernen Anforderungen an die Statuten eines gemeinnützigen Vereins. Im Verbandsgemeinderat der VB Linz stellt die FWG seit der letzten Wahl die zweitstärkste Fraktion und den Ersten Beigeordneten.

Ein Erfolg der kontinuierlichen politischen Arbeit der FWG für die Bürger der Verbandsgemeinde. Frank Becker bestätigte, dass die Transparenz im Hinblick auf allen Themen in der Zwischenzeit gegeben ist und die FWG nicht mehr das ungeliebte Kind der traditionellen Parteien ist, sondern als fester Bestandteil der kommunalen Verwaltung und des Rates angesehen wird. Eine der politischen Erfolge der FWG ist die Abwendung der Zwangsfusion der Verbandsgemeinde Linz mit den Verbandsgemeinden Unkel und Bad Hönningen. Nur der kontinuierliche Druck der FWG zur aktiven Auseinandersetzung mit diesem Thema und lautstarken Widerstand gegen die Fusion sorgte dafür, dass die Fusion erst einmal auf Eis liegt. Auch die Zusammenarbeit der FWGen in den Ortsgemeinden wächst kontinuierlich. Es wurden wichtige Projekte aus der Verbandsgemeinde vorgestellt. Anforderungen der Einwohner und Besucher auf erhöhte autofreie Mobilität. Die FWG steht weiterhin für den direkten Dialog mit dem Bürger bereit. Informationen zur FWG erhalten unter fwg-vb-linz.de richten. Dort finden Sie auch persönliche Ansprechpartner oder können und Ihre Ideen und Anregungen übermitteln. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.