FV Engers 07 feierte mit dem 50. Fußballerball eine tolle Karnevalsparty

Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 08:49 Uhr

Das Foto zeigt die Jubiläumsparty, den 50. Fußballerball des Fußball Verein Engers 07. privat Das Foto zeigt die Räumlichkeit vor dem Fußballerball. privat Das Foto zeigt die Räumlichkeit am Tag nach dem 50. Fußballerball des Fußball Verein Engers 07. privat

Dabei legte der FV Engers 07 großen Wert darauf, dass es keine größeren Veränderungen gab. Auch beim Jubiläumsball galt wie in den vergangenen Jahrzehnten „Tradition hat einen Namen.“ Gemäß dem Motto „Karneval, Party und mehr“ wurde den Besuchern von der Band „SAINT – Next Generation Covershow“, die ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum feierte, kräftig eingeheizt. In den Spielpausen sorgte DJ Sebastian Bender für ausgelassene Partystimmung. Für die Ton- und Lichttechnik sorgte wie in den vergangenen Jahren Paul Schäfer von der „and more Veranstaltungstechnik“. Es war eine Mischung aus Rock, Pop, Karneval- und Stimmungsmusik sowie eine Licht- und Bühnenshow, bei denen die jüngeren aber auch älteren Besucher, Cowboys und Polizisten, Engelchen und Teufelchen, Einhörner und Raubkatzen und alle, die sonst noch da waren, richtig abtanzen und abfeiern konnten.

Damit die Besucher ausgelassen feiern konnten, sorgten die Frauen und Männer vom Siseva Sicherheitsdienst dafür, dass es zu keinen Störungen kam. Leider ist es heute notwendig, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit eine Veranstaltung, egal in welcher Größe, ruhig und störungsfrei ablaufen kann. Neben der Sicherheit lag dem FV Engers auch die Gesundheit der Besucher am Herzen. Kleinere Blessuren konnten vom Malteser Hilfsdienst aus Neuwied, der den FV Engers 07 bereits seit Jahren unterstützt, schnellstmöglich und fachgerecht versorgt werden.

Nicht zu vergessen sind die vielen Helfer, die vor beziehungsweise nach der Veranstaltung zum Gelingen beigetragen haben, damit diese überhaupt durchgeführt werden konnte: ob bei den konstruktiven und unterstützenden Gesprächen mit der Stadtverwaltung Neuwied, der Dekoration der Halle, dem Auf- und Abbau der Versorgungsstände (Stadionklause, Wasserturmschänke, Talent-Zentrum, Prickel-Club und Außenbereich) oder bei der Versorgung der Besucher mit Getränken und vielem anderen mehr.

„Wie bereits erwähnt, freuen wir uns, dass die vielen Besucher, Beteiligten sowie ehrenamtlichen Helfer zum Gelingen beigetragen haben. Es sollte auch ein bedeutsamer und kritischer Punkt angesprochen werden. Anscheinend gehört es heutzutage dazu, dass ein Teil der Partygäste, in der Regel der jüngere Personenkreis, das so genannte “Vorglühen„ wortwörtlich nimmt und sich somit bereits vor dem Betreten des Veranstaltungsgeländes den Zutritt selbst verwehrt. Wir finden es sehr schade, dass man auf diese Weise eine Karnevalsparty verpasst.

Darüber hinaus sehen wir uns darin bestätigt, dass mit dem “No-Re-Entry-Konzept„ (beim Verlassen des Festgeländes kein Wiedereintritt) dem so genannten “Koma-Saufen„ entgegengewirkt werden konnte. Sich außerhalb des Festgeländes maßlos betrinken, in der Halle feiern und anschließend nach dem Motto “Sie wissen nicht was Sie tun„ in der Halle torkeln, fallen oder liegen, konnte somit ein Riegel vorgeschoben werden. Es geht doch noch. Jung und Alt feierten zusammen eine ausgelassene Karnevalsparty. Das zeigt, dass unsere Vorstellung von “Karneval, Party und mehr„ bei allen Altersschichten sehr gut ankommt.“