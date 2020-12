Futsal-Kreismeisterschaft der Grundschulen

Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 10:52 Uhr

Die Vorrunden wurden in den verschiedenen Kreisen innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausgetragen. Von jedem Turnier ziehen dann jeweils die zwei besten Mannschaften in die Endrunde ein, die dieses Jahr am 2. März in Niederbieber ausgetragen wurde, um den neuen Kreismeister zu ermittlen.

Die Schulmannschaft der Grundschule Sankt Georg aus Sankt Katharinen bestritt in der Vorrunde am 12. Februar insgesamt vier Spiele: Gegen Leutesdorf gewannen die Sankt Kathariner Jungen 1:0, das Spiel gegen Rheinbrohl entschieden sie mit 2:0 für sich, und gegen Bad Hönningen gewannen sie sogar 5:0! Einzig im letzten Spiel des Tages musste sich die Schulmannschaft der Grundschule Sankt Georg gegen Unkel mit 1:0 geschlagen geben. Somit belegte die Sankt Kathariner Schulmannschaft in der Gesamtwertung der Vorrunde den zweiten Platz und qualifizierte sich damit für die Endrunde am 2. März in Niederbieber.

Und auch in der Endrunde zeigten die Sankt Kathariner Fußballjungen, was sie drauf haben: Torwart Benjamin Bornscheid ließ an diesem Spieltag insgesamt nur zwei Tore durch, und nach fünf spannenden Spielen mussten sich die Sankt Kathariner Jungs nur von der Schulmannschaft der Grundschule Jungeroth geschlagen geben.

Das Lehrerkollegium der Grundschule Sankt Georg aus Sankt Katharinen ist stolz auf seine Schulmannschaft und gratuliert dem frisch gebackenen Vize-Kreismeister. Außerdem gratuliert das gesamte Team der Sankt Kathariner Grundschule dem neuen Kreismeister, der Grundschule aus Jungeroth, und der Grundschule aus Unkel zu einem stolzen dritten Platz. Ein herzliches Dankeschön geht zudem an Wladislaw Töws, der die Schulmannschaft während der Vorrunde betreut hat, die vielen helfenden Hände, die während der Vorrunde wieder für die Bewirtung der Gäste gesorgt haben, an Alexander Klimetzki, der bei der Auswertung der Spiele in der Vorrunde helfend zur Seite gestanden hat, an Klaus Warmth, der die Schulmannschaft in der Endrunde mit wertvollen strategischen Tipps versorgt hat, und an Lara Ternes, die zum dritten Mal die gesamte Organisation der in Sankt Katharinen ausgetragenen Vorrunde übernommen und eine erfolgreiche Durchführung gewährleistet hat.