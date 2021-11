Für viele Jahre Gewerkschaftstreue geehrt

IG Metall Neuwied IG Metall Neuwied IG Metall Neuwied IG Metall Neuwied

Einen Konflikt am Arbeitsplatz, eine Tarifrunde – vielleicht sogar die Teilnahme an einem Streik – oder der Kampf für mehr Mitbestimmung und Gerechtigkeit im Betrieb und der Gesellschaft. Doch eines bewegt uns alle: Die Solidarität! Die Einsicht, gemeinsam mehr zu erreichen als alleine,„ eröffnete Markus Eulenbach, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Neuwied die Jubilarehrung im foodhotel in Neuwied.

Im Jahr 2020 konnte bedingt durch die Corona Pandemie leider keine Ehrung für die langjährigen Mitglieder stattfinden. Daher wurde diese kürzlich für die insgesamt 240 Jubilare nachgeholt. Es sind 86 Mitglieder für 25-jährige, 107 für 40-jährige, 30 für 50-jährige, acht für 60-jährige und neun für 70-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet worden. Für das Jahr 2021 wurden die Jubilare einen Tag später zur Ehrung eingeladen. Hier wurden insgesamt 256 Jubilare für Ihre Treue und Verbundenheit mit der IG Metall geehrt. Ausgezeichnet wurden 92 Mitglieder für 25-jährige, 79 für 40-jährige, 42 für 50-jährige, 18 für 60-jährige, 19 für 70-jährige und sechs für 75-jährige Mitgliedschaft.

Im Rahmen der gut besuchten Veranstaltungen wurden unsere Mitglieder für ihre jahrelange Gewerkschaftstreue geehrt. Zwischen den Glückwünschen gab Wolfgang Collet, ehemaliger Erster Bevollmächtigter der IG Metall Neuwied, immer wieder einen historischen Rückblick zu den jeweiligen Eintrittsjahren der Jubilare und betonte in seiner Festrede “stets aus der Geschichte zu lernen und nie aufzuhören an einer solidarischen, humanen und gerechten Gesellschaft zu bauen."

Bei gutem Essen, stimmungsvoller Musik, durch Manfred Pohlmann und Dirko Juchem sowie Ralf Schmidt, und Plaudereien über die alten Zeiten wurden die zwei Veranstaltungen zu einem vollen Erfolg. Die IG Metall Neuwied gratuliert allen Jubilaren. Sie setzen mit ihrer Treue zur Gewerkschaft ein starkes Zeichen für unsere demokratischen Werte sowie für den kollegialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt.