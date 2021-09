Freude und Stolz bei der Sportlerehrung des VfL Waldbreitbach

Findet diese normalerweise auf der alljährlichen Jahreshauptversammlung statt, musste in diesem Jahr aus Pandemiegründen auf diesen feierlichen Rahmen verzichtet werden. Die Ehrungen wurden ersatzweise in mehreren Gruppen vor beziehungsweise nach dem Training auf dem Sportplatz Waldbreitbach durchgeführt. Für hervorragende Leistungen aus dem Jahr 2020 erhielten 38 Athleten Urkunden und Medaillen. Marie Böckmann und Vivien Ließfeld freuten sich darüber hinaus über je einen Pokal mit eingraviertem Namen, da es beide geschafft haben, erste Plätze bei Rheinland-Meisterschaften zu belegen. Die Liste an guten Platzierungen auf Meisterschaften und in Bestenlisten war wie jedes Jahr lang, obwohl 2020 coronabedingt kaum Wettkämpfe stattfanden. Dies zeigt, wie leistungsstark die Leichtathleten des VfL Waldbreitbach rund um Cheftrainerin Anke Jüssen und ihr Trainerteam sind.

An der Leichtathletik interessierte Kinder und Jugendliche sind im VfL Waldbreitbach stets willkommen. Nähere Informationen gibt es unter leichtathletik@vfl-waldbreitbach.de.