Frauenchor Rengsdorf veranstaltet Vocalcoaching-Erlebnis-Tag

Der Frauenchor Rengsdorf hat sich zu seinem 40-jährigen Jubiläum etwas Besonderes ausgedacht. Da in diesem „Corona-Jahr“ regelmäßige Chorproben erst wieder begonnen haben, jedoch durch noch bestehende Beschränkungen eine sichere Planung und Durchführung eines Konzertes noch nicht möglich war, wurde kürzlich ein Chorworkshop mit Vocalcoaching angeboten. Hierzu konnte wirklich jeder teilnehmen, der seine Stimme gerne einmal ausprobieren und präsentieren wollte.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Renate Kuhn ging es auch gleich zur Sache. Erste Übungen wärmten die Stimme und Körper auf, um so anschließend gut auf die folgende Chorprobe eingestellt zu sein. Während in einem Raum Wolfram Hartleif, der Chorleiter des Frauenchors, Musiklehrer und Schulleiter der Singschule Koblenz mit den Teilnehmern neue mehrstimmige Chorliteratur probte, wurde nebenan in Kleingruppen spezielle Stimmbildung durchgeführt. Die meisten Chorsänger haben selten Gesangsunterricht genossen und sind erfahrungsgemäß sehr froh, wenn sie Tipps zur guten Stimmführung bekommen. Dafür konnte die Sängerin und Stimmbildnerin Juliane Berg, die ebenfalls an der Singschule Koblenz tätig ist, engagiert werden. Die so gewonnen Erfahrungen wurden anschließend wieder im Erlernen der aktuellen Chorliteratur eingesetzt. Für alle anwesenden Sängerinnen und Gäste war es ein Tag voll interessanter Erlebnisse, Gemeinschaft und Spaß.