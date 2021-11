Frauenchor Gladbach verbringt gemütlichen Abend

So nutzte man kurzerhand den aufgrund der Herbstferien probefreien Montag, um sich zum gemeinsamen Essen und zum entspannten Austausch zu treffen und die Chorgemeinschaft zu stärken. Unterhaltsame Quizrunden, die von zwei der Sangesschwestern organisiert worden waren, steigerten die fröhliche Stimmung zusätzlich. Da es die Corona-Regeln wieder erlauben in Innenräumen zu singen, probt der Frauenchor seit wenigen Wochen wieder im Pfarrheim, wenn auch noch mit mehr Abstand zwischen den Sängerinnen und guter Durchlüftung. Im Sommer hatte man draußen gesungen, was in Herbst und Winter mit fallenden Temperaturen und zunehmender Dunkelheit jedoch zunehmend schwieriger geworden wäre. Daher freuen sich alle Sängerinnen, dass es jetzt „fast wieder wie früher“ ist. Dennoch kann auch in diesem Jahr der traditionelle Adventliedernachmittag leider nicht in gewohnter Form stattfinden. Der Chor plant jedoch für den ersten Advent (15 Uhr) ein Kurz-Konzert in der Kirche Maria Himmelfahrt Gladbach mit Liedern, Orgelspiel und „Kuchen to go“. Nähere Informationen folgen in Kürze.