Frauenchor Gladbach probt für Liedernachmittag

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Auftrittspause ist der Frauenchor Cäcilia Gladbach voller Vorfreude auf sein geplantes Frühlingssingen am Sonntag, den 22. Mai, in der Kirche Gladbach.

Um sich bestmöglich darauf vorzubereiten, trafen sich die Sängerinnen und ihr Chorleiter Wolfgang Fink kürzlich zu einem Probensamstag im Pfarrheim Gladbach, wo man intensiv am Repertoire rund um das Motto „Hits aus Film und Musical“ arbeitete. Manch einer, der an diesem Tag am Pfarrheim vorbeispazierte, konnte durch die geöffneten Fenster die ein oder andere Melodie von Andrew Llyod Webber und Co. vernehmen.

Neue Sängerinnen gesucht

Wie bei so vielen Chören ist die Corona-Zeit jedoch auch am Frauenchor Gladbach nicht ganz unbeschadet vorbeigegangen. Neben den Unterbrechungen des Probenbetriebs, die es nicht leicht machten, die Stimmen im Training zu halten, und den fehlenden Veranstaltungen, die ein großes Loch in die Vereinskasse rissen (allen voran der zweimalige Ausfall des Adventliedernachmittags), brachen leider auch einige Sängerinnen weg. Daher sucht der Frauenchor neue Sängerinnen: Wer sich also in den luftigen Höhen des Soprans oder den klangvollen Tiefen des Alt wohlfühlt und Spaß am gemeinsamen Singen eines bunt gemischten Repertoires hat, in lockerer Atmosphäre mit einem dynamischen Chorleiter, ist herzlich eingeladen, montags abends von 18.30 Uhr bis 20 Uhr zu einer Schnupperprobe im Pfarrheim Gladbach in Neuwied-Gladbach, vorbeizukommen. Kontakt und Informationen: frauenchor-gladbach@web.de.