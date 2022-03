Frauenbegegnungsstätte Utamara hält Jahreskongress ab

Etwa 40 Frauen kamen zusammen, um die vergangenen zwei Jahre zu bewerten, einen neuen Vorstand zu wählen und gemeinsame Planungen für das Jahr 2022 zu machen. Nach zwei Jahren ohne Kongress (2021 war er ausgefallen), und mit den erschwerten Bedingungen durch Corona, kamen einige Frauen das erste Mal seit langem wieder nach Kasbach-Ohlenberg.

In der Diskussion um den Rechenschaftsbericht wurde vor allem die gute Ansprechbarkeit der muttersprachlichen Beratung und die Erreichbarkeit des Ortes als Seminarstätte gelobt. Auch die Projekte „Frauenwelten“, „Nujin“, die Arbeiten zum Thema Feminizid und ein weiteres Buch in der Reihe „Jede Frau hat eine Geschichte“ wurden lobend erwähnt. Und so stand der Entlastung des Vorstandes nichts im Wege. Für den neuen Vorstand gab es acht interessierte Frauen, von denen fünf nun die Arbeiten des Vereins im kommenden Jahr aktiv mit gestalten werden. Das große Interesse an der Tätigkeit des Vorstands und die Vielfalt der gewählten Frauen zeigen die Notwendigkeit und Attraktivität der Arbeiten von Utamara.

Im Bereich der Planung wurde besonders der Wunsch im kommenden Jahren verstärkt auch etwas für jugendliche und jüngere Frauen anzubieten hervor gehoben. Zudem gibt es ein neues Projekt im Bereich Sprachmittlung im Themenfeld „Sexuelle und reproduktive Rechte und Gesundheit“, in dem 15 Multiplikatorinnen über das Jahr zu den Schwerpunkten Schwangerschaft, Geburt, Gewalt in der Geburtshilfe, Sexualität und Geschlecht weiter gebildet werden und danach vielfältig Aufträge entgegen nehmen können.

Es werden weiterhin einige Frauencafés umgesetzt, außerdem findet am 21. Mai das internationale Kinderfest im Bürgerpark in Unkel statt. Nach zwei Jahren Pandemie setzt die Begegnungsstätte auch weiterhin auf kulturelle und kreative Angebote – so auch einen Kurdisch-Kurs für Mutter und Kind. Im Sommer wird es zudem einen Workshop zur Käseherstellung geben und das Haus des Vereins steht weiterhin allen Interessierten zur Nutzung für Sitzungen und Seminare offen.