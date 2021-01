Fördermöglichkeiten für BürgerInnen

Zum Jahresende durften sich noch vier Gemeinden über folgende Förderzusagen freuen: Fördergelder aus den Mitteln des Isek Konzeptes, Städtebauliche Erneuerungen 2020, lebendige Zentren – Aktive Stadt. Die Stadt Unkel erhielt im Jahr 2020 Fördergelder in Höhe von 500.000 Euro für die Sanierung der historischen Altstadt. Diese werden zu großen Teilen in die Bahnhofstraße und Siebengebirgsstraße investiert. Somit erhielt Unkel seit 2016 insgesamt 960.000 Euro aus dem Förderprogramm. Die Stadt Linz wurde im vergangenen Jahr mit 200.000 Euro Fördergelder bezuschusst. Damit sind seit dem Jahr 2014 insgesamt 1,8 Millionen Euro Fördergelder in die Entwicklung der Altstadt geflossen. Davon wurden zum Beispiel Teile des Neutores und das Dach des alten Gymnasiums saniert. Auch private Investoren können im denkmalgeschützten Bereich Zuschüsse der Stadt erhalten. Die Stadt Bad Hönningen erhielt im vergangenen Jahr aus dem Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung – Nachhaltige Stadt“ eine Zuwendung von 150.000 Euro. Hiervon wurden zum Teil der Abriss des Rüssel Gebäudes und private Modernisierungsmaßnahmen mitfinanziert. Der Ort Ockenfels wurde im letzten Jahr mit einer Förderung von 12.000 Euro zur Moderation der Dorferneuerung bedacht. Daraus wird ein Konzept zur Weiterentwicklung des Ortes erstellt. Gerade bei der Dorferneuerung können sich BürgerInnen mit eigenen Ideen einbringen und selbst Fördergelder beantragen. Durch die Förderungen wird ein Teil der Kosten mitfinanziert. Die Förderungen sind ein wichtiger und existenzieller Bestandteil zur Weiterentwicklung der Städte und des ländlichen Raums. Jürgen Hühner empfiehlt, nähere Informationen in den jeweiligen Verwaltungen zu erfragen. Gerne unterstützt er die BürgerInnen und beantwortet ihre Fragen unter juergen.huehner@web.de.