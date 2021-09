Förderer für Kirchenmusik an der Marktkirche können stolz sein – Verein unterstützt zwei Konzertreihen und vier Chöre

Der Vorsitzende Heinz-Otto Groh berichtete von den zahlreichen Aktionen zur Finanzierung der musikalischen Arbeit: „Die beiden Konzertreihen “Freitagskonzerte„ und “Septemberwind – Internationale Orgelwochen an der Marktkirche„ können ohne die Unterstützung des Vereins nicht stattfinden.“ Darüber hinaus hat der Verein die Anschaffung maßgeschneiderter Chorpodeste finanziert und nahm am ersten Neuwieder Tag der Vereine teil. Anschließend informierte Kassiererin Inge Nicolai von den Kontobewegungen und Spendeneingängen; denn der Verein sammelt nicht nur Mitgliedsbeiträge, sondern ist auch offen für Einzelspenden.

Danach stand der Vorstand zur Wiederwahl an. Silke Link und Annette Rämer schieden aus dem Vorstand aus. In ihren Ämtern bestätigt wurden Heinz-Otto Groh als Vorsitzender, Ingbert Kroes als Schriftführer, Inge Nicolai als Kassiererin und Gertrud Blanke-Schramm als Beisitzerin. Neu gewählt wurden Klaus-Dieter Boden als stellvertretender Vorsitzender und Ursula Fliegner als Beisitzerin. Kirchenmusikdirektor Thomas Schmidt ist qua Amt im Vorstand und musste darum nicht gewählt werden. Wahlleiter Pfarrer Werner Zupp fand die einhellige Zustimmung der Mitglieder erfreulich: „Das ist ein gutes Zeichen für eine aktive Vorstandsarbeit.“ Er bedankte sich im Namen der Marktkirchengemeinde beim Vorstand des Fördervereins herzlich für die vielen Zuwendungen, Anregungen und die unermüdliche Mitarbeit. Ohne den Förderverein und die rege Tätigkeit seines Vorstandes wäre die umfangreiche Kirchenmusik an der Marktkirche nicht möglich. Thomas Schmidt wies im weiteren Sitzungsverlauf auf die folgenden Konzerte hin und bemerkte: „Die beiden Konzertreihen “Freitagskonzerte„ und “Septemberwind„ haben sich im kulturellen Leben Neuwieds einen festen Platz erobert. Der Förderverein unterstützt aber nicht nur die Konzerte“, so Schmidt weiter, „sondern auch die Arbeit der vier Chöre: Der Kinderchor Crescendo, der Kammerchor Cappella Vocale, der Gospelchor Sing on und die Kantorei beziehungsweise der Neuwieder Konzertchor können nur mit der Hilfe des Vereins gedeihen.“ Schmidt dankte den Mitgliedern für ihre Unterstützung.