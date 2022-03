Flurreinigung in Oberbieber

Die Konzentration in diesem Jahr lag auf der Reinigung des Rundwanderweges, wo am Samstag den 2. April anlässlich des Ortsjubiläums gefeiert wird. Etwa zehn Mitglieder des Heimat und Verschönerungsvereines holten das Freibad Oberbieber wieder aus dem Winterschlaf. Das Laub wurde von den Wiesen entfernt, der Rasen gemäht, die Dachrinnen gesäubert und vieles mehr. Es gilt die Anlage in Stand zu halten in der Hoffnung, dass das Freibad doch bald wieder öffnet.

Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite, so konnten sich die Helfer anschließend bei einer Erbsensuppe mit Würstchen stärken.