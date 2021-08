Archivierter Artikel vom 02.07.2021, 14:26 Uhr

Kasbach-Ohlenberg

Firma Holger Genkinger spendet Matratzenbezüge an Utamara

Der Geschäftsführer der Firma Holger Genkinger aus dem süddeutschen Raum, Marko Genkinger, spendete kürzlich fünf Matratzenbezüge per Versand an die Frauenbegegnungsstätte Utamara in Kasbach-Ohlenberg.