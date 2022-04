Feuerwehr Leutesdorf wählt neue Wehrführung

Michael Winkens überreicht Uwe Reisdorf ein Geschenk der Mannschaft. M. Lemgen Uwe Reisdorf übergibt symbolisch die Weste des Einheitsführers Leutesdorf an Michael Winkens (von links): Gerd Schmitz, Sachbearbeiter VG Bad Hönningen, Michael Scharrenbach, kommissarischer Wehrleiter, Jan Ermtraud, Bürgermeister VG Bad Hönningen, Uwe Reisdorf, bisheriger Wehrführer Leutesdorf, Heinz-Willi Heisterkamp, Ortsbürgermeister Leutesdorf, Michael Winkens, zukünftiger Wehrführer Leutesdorf, und Steffen Bamberger, zukünftiger stellvertretender Wehrführer Leutesdorf. M. Lemgen Wehrführer Uwe Reisdorf bei seinem Bericht. M. Lemgen

„Ich habe mich nach langen Überlegungen dazu entschlossen das Amt des Wehrführers, nach der Amtszeit von zehn Jahren, abzugeben und möchte mich auf Ebene der Verbandsgemeinde weiter einbringen“, betonte Wehrführer Uwe Reisdorf in seinem Bericht. Bereits seit 1992 ist er in der Führungsriege des Löschzuges Leutesdorf aktiv, zunächst als Atemschutzgerätewart, dann als stellvertretender Wehrführer und seit April 2012 als Wehrführer. Seit sechs Jahren ist er zusätzlich Teil der kommissarischen Wehrleitung der Verbandsgemeinde Bad Hönningen. In der Amtszeit als Wehrführer gab es zusätzlich zu zahlreichen Einsätzen auch besondere Veränderungen für die Leutesdorfer Feuerwehr. Neben dem neuen Mehrzweckboot (2016) und der aktuell laufenden Beschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeuges war insbesondere der langersehnte Neubau und anschließende Umzug (2018) in das neue Feuerwehrgerätehaus an der Hauptstraße ein prägendes Ereignis. „Die Zeit und das Engagement, das Du in diesen Neubau investiert hast sind nicht selbstverständlich“, dankte der bisherige stellvertretende Wehrführer Michael Winkens. Michael Winkens, der seit 29 Jahren in der Leutesdorfer Feuerwehr aktiv ist, wurde von der Mannschaft zum neuen Wehrführer gewählt, künftiger Stellvertreter ist Steffen Bamberger. Die offizielle Amtsübergabe erfolgt beim kommenden Abend der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Bad Hönningen.

Jan Ermtraud, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Hönningen, dankte in seinem Grußwort den Einsatzkräften für ihr besonderes Engagement zum Schutz der Bürger: „Die in den Jahresberichten von Schriftführerin Mara Winkens vorgetragenen 29 Einsätze in 2020 und 25 Einsätze in 2021 zeigen deutlich, wie wichtig dieses Ehrenamt für die Bürger unserer Ortsgemeinden ist.“ Gleichzeitig betonte Jan Ermtraud auch den unverzichtbaren Rückhalt der Familien: „Sie müssen zu den ungünstigsten Zeiten spontan auf uns verzichten.“ Stellvertretend überreichte er als Dankeschön für den Rückhalt und die jahrelange Unterstützung einen Blumenstrauß für Bettina Reisdorf. Ortsbürgermeister Heinz-Willi Heisterkamp dankte den Einsatzkräften für die deutlich über 2000 geleisteten Einsatz- und Übungsstunden. Michael Scharrenbach, kommissarischer Wehrleiter, betonte die gute Zusammenarbeit der drei Löschzüge der Verbandsgemeinde und schloss sein Grußwort mit einem Aufruf – auch in Richtung der politischen Vertreter – aktiv für die Mitarbeit in der Feuerwehr zu werben. „Die Feuerwehr steht für die Sicherheit unserer Bevölkerung!“