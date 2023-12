Feuersäule, Riesentausendfüßler, Livemusik und Raketenstart – beim Schnuppertag gab es Vieles zu bestaunen

Tim Ludwig Tim Ludwig Tim Ludwig Tim Ludwig

So zeigte die Physik-AG eine zwanzigminütige Show, bei der die Besucher in spektakuläre Versuche eingebunden wurden, wie das Löschen einer Kerze mithilfe einer Rauchkanone, das Verbinden eines Stromkreises durch das Publikum als Menschenkette sowie den Versuch, trotz des Tragens einer optischen Brille, Wasser in ein Gefäß zu füllen. Die mit fetziger Musik unterlegte und von Schülern moderierte Darbietung mündete darin, durch Drehung aus einer Flamme eine Feuersäule zu erzeugen. Bei Mitmach-Experimenten konnten die Gäste an diesem Tag zudem physikalische Phänomene kennenlernen. Überdies stellten die Mitglieder der Science-AG ihre Forschungsergebnisse aus allerhand Bereichen wie der Kristallzucht, der Verwendung von Pflanzenkohle oder dem Herstellen von Produkten aus Pappe und Papier vor.

Einblicke in das Fach Englisch wurden den Schülerinnen und Schülern der Grundschulen bei verschiedenen Mitmach-Spielen vermittelt. Auch die am Gymnasium neu einsetzenden Fremdsprachen stellten sich vor. So gab die Latein-Fachschaft Einblicke in den Alltag der Römer wie Essen und Spielen. Im Fach Französisch konnten die Gäste bei der „Tour de France“ an verschiedenen Quizstationen nicht nur etwas über Land und Leute lernen, sondern sich auch noch frisch zubereitete Crêpes verdienen.

Während die Gäste bei der Schach-AG ihre Denk-Fähigkeiten testen konnten, war in der Sporthalle das Können am Basketballkorb gefragt. Ebenso stark besucht war der Kunstraum des Gymnasiums, in dem im Laufe des Nachmittags durch die Besucher zahlreiche kreative Arbeiten entstanden. Dass man am Wiedtal-Gymnasium in sicheren Händen ist, demonstrierte eindrucksvoll die Sanitätsdienst-AG, die dabei verschiedene Methoden zeigte, verletzte Personen zu transportieren.

Die Nachhaltigkeits-AG informierte an ihrem Stand über ihre wichtige Arbeit und hatte zudem eine Tombola organisiert. Hier konnte man nicht nur die Tiere des Schul-Zoos bestaunen, sondern, wer sich traute, durfte die abgelegte Hülle einer Riesenspinne oder einen lebendigen Riesentausendfüßler auf die Hand nehmen. Trotz Dunkelheit und einsetzendem Schneefall gelang es schließlich zwei Schülern der fünften Klasse, unter großem Applaus der Zuschauer eine mit Wasser gefüllte Rakete mittels Luftdrucks zu starten.

Mit am Start war natürlich die bekannte Phoenix-Band, die in mehreren Auftritten mit Kostproben aus ihrem Repertoire das Publikum überzeugte und anschließend musizierend durch das Gebäude zog. Musikalisch ging es auch beim Musik-Schnupperangebot zu, bei dem Herbst- und Adventslieder stimmungsvoll dargeboten wurden. Während die Südafrika-AG ein reichhaltiges Kuchenbuffet anbot, sorgte der Förderverein für die Getränke.

Neben Vorträgen der Schulleitung gab es für die Eltern den gesamten Nachmittag über die Möglichkeit, sich beraten zu lassen oder sich über Angebote wie die LRS-Förderung, den Schulelternbeirat, den Förderverein oder die Schulsozialarbeit zu informieren. Tim Ludwig