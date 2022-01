Feste feiern wie sie fallen: 10 Jahre Schatzkiste Neuwied

Es ist kaum zu glauben: Am 1. Dezember 2021 bestand die Schatzkiste Neuwied schon 10 Jahre! Für alle, die nicht seit Beginn dabei waren, gibt es einen kleinen Rückblick: Im Dezember 2011 hat Michaela Franzen mit der Schatzkiste Neuwied die Arbeit in der Museumstraße 16 aufgenommen. Ziel war es, das Projekt bei den umliegenden Trägern der Behindertenhilfe bekannt zu machen um somit Interessenten für die Kontakt- und Partnervermittlung zu finden. Nach der ersten Präsentation bei großen Trägern und dadurch resultierenden Aufnahmen in die Datenbank konnten 2012 die ersten Vermittlungen erfolgen. Im Januar 2013 berichtete bereits eine Zeitung über ein Paar, welches sich über die Schatzkiste kennengelernt hatte. Im Jahr 2016 gab es die erste Eheschließung. Auch hierüber wurde in der Presse berichtet. Somit wurde der Name „Schatzkiste“ in der regionalen Behindertenhilfe immer bekannter. Mittlerweile gibt es über 150 Kontaktsuchende in unserer Datenbank. Neben der reinen Vermittlungsarbeit organisierten wir unzählige Veranstaltungen: (Single-)Partys, Schwatzkaffees, Kochabende, Spielenachmittage, Vorlesungen und vieles mehr. Über die offenen Angebote haben sich ebenfalls Personen zusammengefunden.