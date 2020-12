Ferienwohnungen in Corona-Zeiten

Archivierter Artikel vom 12.06.2020, 10:03 Uhr

Für Urlaub in der Heimat sind Ferienwohnungen eine perfekte Lösung.

Auf der Suche nach Erholung und Entspannung, verbunden mit einem hohen Maß an persönlicher Freiheit haben Ferienwohnung nicht nur derzeit Saison. Dies stellt auch der 'Arbeitskreis Heimat + Tourismus Engers' fest und verweist auf die im Stadtteil Engers bestehenden zwölf Ferienwohnungen.

Schon im vergangenen Jahr hatte der Arbeitskreis die Betreiber von Ferienwohnungen zu gemeinsamen Besprechungen eingeladen und über Ausstattung und Service diskutiert. Gegenüber den in Hotels und Ferienhäusern im In- und Ausland noch immer bestehenden Beschränkungen bieten Ferienwohnungen ein hohes Maß an Freiheit und ein sicheres Gefühl. Hier sind aber auch die Anbieter gefragt, wenn es darum geht, den Gästen einen unterhaltsamen Urlaub zu bieten.

Unsere Region verfügt über ein attraktives Naherholungsgebiet und über viele Freizeitmöglichkeiten. Diese müssen jedoch auch den Feriengästen nahegebracht werden. Aus diesem Grunde hat der Arbeitskreis Heimat + Tourismus Engers alle im Stadtteil bestehenden Wohnungen mit umfangreichem Material ausgestattet. Flyer, Prospekte und Programme von Freizeitanlagen, wie Zoo, Geysir, Kletterpark, Museen gehören dazu, aber auch Informationen über Ausstellungen und die jetzt bald wieder stattfindenden Konzerte geben den Feriengästen einen guten Überblick über Interessantes aus unserer Region.