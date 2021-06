FBS sucht Kursleiter*innen für Eltern-Kind-Gruppen

Derzeit sucht die Einrichtung insbesondere Kursleiter*innen für Eltern-Kind-Gruppen und Kreativkurse mit Familien. Mit den Bildungsangeboten für Familien leistet die FBS im Bistum Trier einen zentralen gesellschaftlichen Beitrag zur Orientierung und zum Kompetenzerwerb in zunehmend komplexeren Lebensverhältnissen. Bildung – so wie die FBS sie versteht – fördert den Menschen in seiner Gesamtheit, ermöglicht ihm die Entwicklung seiner Fähigkeiten und vermittelt Kenntnisse und Erfahrungen, die zu einem gelingenden Leben beitragen.

Interessierte an der Honorartätigkeit wenden sich bitte telefonisch an 02631/390 70 oder per E-Mail an sekretariat@fbs-neuwied.de.