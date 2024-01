Fanfaren-Corps „Grün-Weiß“ Bad Hönningen veranstaltet Jahreshauptversammlung

Das Foto zeigt den kompletten Vorstand des FanfarenCorps. Foto: R. Effert

Nach einer Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder wurde die Versammlung fortgesetzt.Der erste Vorsitzende Rudi Effert wies in seinem Bericht auf die besonderen Herausforderungen für die Auftritte 2024 hin. Effert dankte den Aktiven für ihren Einsatz bei Proben und Auftritten. Weiterhin bedankte er sich bei den Vorstandsmitgliedern für die geleistete Arbeit. Besonderer Dank galt dem zweiten Vorsitzenden Egon Orth, der sich um viele Belange des Vereins kümmert.

Für die musikalischen Leiter wies Carsten Effert in seinem Vortrag auf die Auswirkungen der erneut geschrumpften Zahl an Aktiven für die Planung und Durchführung von Auftritten und die damit verbundenen Herausforderungen hin. Er stellte abschließend den großen Zusammenhalt im Verein heraus, der sich in 2023 durch eine hohe Beteiligung an Auftritten und eine positive Gesamtstimmung zeigte und es uns sogar ermöglichte, erstmals ein kleines Weihnachtskonzert auf dem Ariendorfer Weihnachtsmarkt spielen zu können. Effert zeigte sich zuversichtlich, dass unter diesen Voraussetzungen weiterhin Auftritte angenommen und erfolgreich bewältigt werden können.

Die erste Kassiererin Sabine Schneider gab in ihrem Bericht eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Jahres und konnte erneut eine gesunde finanzielle Lage des Vereins vermelden. Die Kassenprüfer Willi Bongardt und Günter Schopp bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung. Es erfolgte die einstimmige Entlastung der Kassiererin durch die Anwesenden.

Dr. Schmitz-Bargon gab in seinem Bericht des Schriftführers eine Übersicht über die geleistete Vorstandsarbeit des vergangenen Jahres. Zeugwart Willi Schüller konnte erfolgreiche Verkäufe von Altinstrumenten vermelden und kündigte für das kommende Jahr eine weitere Entschlackung des Altinventars an. Das Fanfaren-Corps wird als nächstes wieder bei der Großen Prunksitzung der Hönninger KG zu hören sein.

Neue Mitmusiker werden dringend gesucht und sind jederzeit willkommen. Jugendliche und Erwachsene, die unabhängig von Vorkenntnissen Interesse an Musik haben, können während einer der Auftritte das Gespräch suchen, uns jeden Mittwoch ab 19 Uhr im Altbau der Marienschule Bad Hönningen, erster Stock, bei einer Probe besuchen, oder sich direkt per E-Mail an fanfaren-corps@email.de informieren.

Pressemitteilung: Fanfaren-Corps „Grün-Weiß“ Bad Hönningen