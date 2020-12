Archivierter Artikel vom 06.07.2020, 10:59 Uhr

Neuwied

Fachkraft für Psychomotorik – Zertifikatskurs an der kvhs Neuwied

An der KreisVolkshochschule Neuwied (kvhs) beginnt für Erzieher und pädagogische Fachkräfte am 18. September der „Zertifikatskurs Psychomotorik für Kinder unter drei Jahren“ in Kooperation mit dem Förderverein Psychomotorik Bonn.