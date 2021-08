Evangelischer Verein Heddesdorf wandert im Westerwald

Bei strahlendem Sonnenschein fuhr man kürzlich von der Kirmeswiese in Neuwied in Richtung Oberraden. Hier wurden die Wanderer schon von anderen Wanderfreunden erwartet. Oberraden liegt im Naturpark Rhein-Westerwald. Die etwa 650 Einwohner leben in einer traumhaften Umgebung mit viel Wald und Grünland im oberen Aubachtal. Jung und Alt pflegen und legen noch Wert auf eine gute Dorfgemeinschaft und die acht Vereine prägen das gesellschaftliche Dorfleben.

Die Wanderroute verlief über gut angelegte Wanderwege, idyllischen Tallagen, traumhaften Waldwegen, tollen Aussichten in die weite Umgebung des Westerwaldes und Begegnungen mit netten Menschen im Ort. Auch die Rad- und Mountainbike-Fahrer kommen hier voll auf ihre Kosten. Zwischendurch legte man die eine oder andere kleine Pause ein und genoss diesen herrlichen Wandertag mit angenehmen Temperaturen und einer tollen Landschaft. Man muss oder sollte mal in dieser wunderbaren Region wandern gehen und diese Umgebung mit den schönen Wanderwegen genießen. Sylvia und Klaus Steinebach hatten nach dem Ende der Wanderung schon Plätze im Haus Waldblick reserviert. Alles war schon im Vorfeld für die hungrigen Wanderer vorbereitet. Bei einem herrlichen Ambiente, netter und freundlicher Bedienung, einem tollen Buffet mit herzhaften Gerichten und kühlen Getränken dazu, ließ man diesen Tag im Haus Waldblick ausklingen. Alle dankten Sylvia und Klaus Steinebach für diese Wanderung und man freut sich schon auf den nächsten Termin.