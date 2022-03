Evangelischer Verein Heddesdorf wandert durch das Pöntertal bei Kell

Beide luden zu einer Rundwanderung ab Kell durch das schöne Pöntertal ein und 17 Wanderfreunde, auch aus Andernach, nahmen dieses Angebot an. Ab dem Bürgerhaus begab man sich auf die etwa elf Kilometer lange Wanderroute und man wurde trotz des windigen und kühlen Wetters nicht enttäuscht. Die Wanderung verlief sowohl auf dem Traumpfad als auch auf dem Natur Freundeweg. Das Pöntertal bei Kell ist das jüngste der Naturschutzgebiete in Rheinland-Pfalz. Der Nabu Mayen und Umgebung wirft seit 2018 ein aufmerksames Auge auf das Tal, damit die unzähligen Tier- und Pflanzenarten erhalten bleiben.

Allein das Wandern entlang des Pönterbaches mit seinem enormen Waldbestand ist ein Erlebnis. Besonders von Ende April bis Mitte Mai breitet sich ein weißer Teppich von Bärlauch über den Waldboden aus. Denn die feuchten Bachtäler der Eifel, meist gesäumt von dichten Buchenwäldern, sind der ideale Standort für diese in unseren Küchen beliebte Pflanze. Ein wahrnehmbarer Geruch durchströmt dann die Täler, der die Verwandtschaft des Bärlauchs verrät und ihm seinen Zweitnamen eingetragen hat: Waldknoblauch. Als die Gruppe dann den Krayer Hof erreichte, legte sie bei strahlendem Sonnenschein eine längere Rastpause ein. Man stellte auch hier an der Anzahl vieler anderer Wanderer fest, dass dieses Gebiet sehr beliebt ist. Der Krayer Hof, auch Krayer Burg genannt, ist eine Wasserburg bei Eich-Andernach. Die Burg wurde im elften Jahrhundert von Lambert von Lützing erbaut. Dann war sie ab 1336 im Besitz von Kurköln und danach wechselten vielfach die Besitzer. Heute wird die Anlage bewohnt und landwirtschaftlich bewirtschaftet.

Nach der Rast begab man sich in Richtung Kell und entlang des Wanderweges hatte man einen herrlichen Ausblick rundum in die Ferne. Alle sagten ein dickes Dankeschön an Sylvia und Klaus Steinebach für diese gelungene Wanderung und man wartet schon auf die nächste Wandertour.