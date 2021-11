Evangelischer Männnerkreis: „Macht das Beste aus der Zeit“

„Ja!“, meinen die Mitglieder des Evangelischen Männnerkreises Neuwied Uwe Selzer, Klaus Wolff, Henning Peter, Hans Poredda und Christian Schultze im Rahmen ihres diesjährigen Gottesdienstes am Männersonntag in der Marktkirche. So schlugen sie einen weiten Bogen von einem 2000 Jahre alten Brief von Paulus in das heutige digitale Zeitalter. Der Umgang mit Sprache und Zeit, die Konzentration auf das Wesentliche – all dies spielt in dem Paulusbrief eine Rolle und bestimmt auch heute noch teilweise unser Leben, wenn man nur an die Sprachverrohung im Internet denkt oder den Alltagsstress, den wir uns oft genug auch selbst verschuldet aussetzen. So lautete denn auch das Motto des Gottesdienstes: „Macht das Beste aus der Zeit“. Was das für jeden Einzelnen bedeutet, muss man letztlich selbst entscheiden, die Bibel aber kann hier durchaus Hilfestellung geben.