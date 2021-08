Erwin Rüddel zu Besuch in Neuwied

Ein Ohr ganz nah am Bürger hatte der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel kürzlich auf dem Neuwieder Luisenplatz.

Gemeinsam mit der Frauen-Union (FU) und der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) diskutierte er mit vielen interessierten Bürgern wichtige Themen im Vorfeld der Bundestagswahl. Viele Bürger zeigten sich besorgt in Bezug auf Corona, auf die Katastrophen, die sich häufen und auf die zunehmend unsichere politische Lage in der Welt, die zu neuen Flüchtlingsströmen führen könne. Aber ebenso intensiv wurde über den erhöhten Rundfunkbeitrag, die ÖPNV-Problematik im Kreis Neuwied sowie die erhöhte Grundsteuer in der Stadt diskutiert.