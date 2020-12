Erstes Regionaltreffen Südwest der Gemeinschaft der Zooförderer

Archivierter Artikel vom 12.03.2020, 09:55 Uhr

Kürzlich trafen sich Vorstandsmitglieder regionaler Zoo-Fördervereine aus dem Südwesten Deutschlands in Heidelberg zum ersten Regionaltreffen Südwest.

Beteiligt waren die Vereine Zoofreunde Kaiserslautern, Zoofreunde Karlsruhe. Freundeskreis Zoo Landau. Förderverein Zoo Neuwied, Freundeskreis Tiergarten Worms sowie der Verein der Tiergartenfreunde Heidelberg.

Bereits vor drei Jahren fand in der Region West erstmals eine Regionaltagung statt. Aufgrund der positiven Erfahrung in der Region Rhein/Ruhr wurde zunächst von den Tiergartenfreunde Heidelberg bei den Fördervereinen im Umkreis von 150 Kilometern angefragt, ob Interesse zu einem ersten Treffen auf regionaler Ebene im Südwesten besteht. Die Resonanz war positiv. Von weiteren Fördervereinen wurde Interesse geäußert, aber der Termin passte zeitlich nicht mehr in die Jahresplanung.

Nach der Begrüßung durch den Ersten Vorsitzenden Dr. Jan Gradel und Zoodirektor Dr. Klaus Wünnemann führte Lothar Teichmann durch das Programm, bei dem es in erster Linie um das gegenseitige Kennenlernen und die aktuelle Entwicklung in den jeweiligen Vereinen ging. Dabei konnten die Erfahrungen vor Ort ausgetauscht und neue Ideen aufgenommen werden.

Natürlich durfte auch ein kurzer gemeinsamer Rundgang durch den Zoo Heidelberg unter der Leitung von Zoodirektor Dr. Klaus Wünnemann nicht fehlen, bei dem vor allem die Elefanten, Löwen und die Ausstellung in der Explo-Halle im Vordergrund standen.

Der vorgesehene Zeitrahmen von fünf Stunden wurde sogar überschritten. Am Ende war man sich einig, dass diese Veranstaltungsart auch im Südwesten eine Zukunft hat.