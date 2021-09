Erster Wettkampf für VfL-Leichtathletik-Kinder

In der Altersklasse M9 erkämpfte sich Liam-Kai Waßerburger den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Er lief die 50 Meter in 8,39 Sekunden, was auch die schnellste Zeit seiner Altersklasse bedeutete. Er sprang 3,24 Meter und warf den Ball 17,0 Meter weit. Paddy Lyne konnte sich über Platz 7 freuen. Er lief 9,05 Sekunden, sprang 2,83 Meter und warf den Ball 20,0 Meter weit. Auch für Nico Bathon lief es sehr gut. Er lief die 50 Meter in 8,89 Sekunden, erzielte 3,11 Meter im Weitsprung und warf den Ball auf 15,0 Meter. Damit konnte er sich Platz 9 sichern. Platz 10 ging an Henning Bieler. Bei ihm flog der Ball auf 18,50 Meter, er sprang 3,11 Meter weit und für die 50 Meter benötigte er 9,45 Sekunden. Auf Platz 11 folgte ihm sein Vereinskamerad Ben Hartmann. Er lief 9,19 Sekunden schnell, sprang 3,27 Meter und warf den Ball 13,50 Meter weit. Melanie Schütz (W9) überquerte die Ziellinie im 50 Meter-Lauf nach 10,66 Sekunden, erzielte im Weitsprung eine Weite von 2,33 Metern und warf den Ball auf 12,00 Meter. In der Altersklasse W10 starteten Leana Brenner und Ariane Glitza. Ariane erreichte das Ziel nach 50 Meter in 9,44 Sekunden, sprang 2,73 Meter weit und warf den Ball auf sehr gute 17,0 Meter. Leana erzielte im Weitsprung 2,40 Meter, warf den Ball auf 12,0 Meter und lief die 50 Meter in 10,63 Sekunden. Ihren ersten Wettkampf überhaupt bestritt Carla Lyne (W12). Sie lief 75 Meter in 14,53 Sekunden, sprang 2,96 Meter und warf den Ball 10,0 Meter weit. In der Altersklasse W15 ging Jule Kresin an den Start. Sie sprintete die 100 Meter in 14,35 Sekunden und stieß die Kugel 6,90 Meter weit. Nach ihrem Wettkampf unterstützte Jule gemeinsam mit Vivien Ließfeld die jüngeren Athleten bei ihren Disziplinen.