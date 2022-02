Erster Süwag-Wintercup in Linz

Bei bestem Fußballwetter und strahlenden Sonnenschein durfte die heimische JSG in einem stark besetzten Teilnehmerfeld die Mannschaften aus drei Bundesländern begrüßen. Dazu zählten der SV Wehen-Wiesbaden, SV Eintracht Trier, TuS Koblenz, der 1. FC Düren und der FC Viktoria Köln. Das Turnier wurde im Modus „Jeder-gegen-Jeden“ über jeweils 20 Minuten Spielzeit ausgetragen. Im ersten Spiel des Tages traf die D1 der JSG auf die TuS Koblenz, die ebenfalls in der Rheinlandliga spielt. In einem abwechslungsreichen Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten war es insbesondere die beiden Torhütern zu verdanken, dass zum Ende ein torloses unentschieden als Ergebnis heraussprang.

Auch im zweiten Spiel zwischen dem SV Eintracht Trier und Viktoria Köln durften die Zuschauer noch keine Treffer erleben, sodass auch dieses Spiel mit 0:0 endete. Erst im dritten Spiel des Tages zwischen dem 1. FC Düren sowie dem SV Wehen-Wiesbaden fielen die ersten Treffer für die Mannschaft aus Wiesbaden, sodass letztlich ein klarer 3:0 Erfolg heraussprang. In der Folge konnte die JSG leider kein weiteres Erfolgserlebnis feiern und man unterlag in den vier verbleibenden Spielen den Mannschaften aus Trier (0:3), Düren (0:1), Köln (1:6) und Wiesbaden (0:3). Trotz der Ergebnisse kann man erhobenen Hauptes aus dem Turnier herausgehen. Denn die Jungs zeigten stets eine kämpferische Leistung und blieben vor allem trotz kleinerer Fehler ihrer Spielidee treu. Neben der besonderen Erfahrung einmal gegen Mannschaften aus Nachwuchsleistungszentren konnte man so auch spielerisch positive Dinge mitnehmen. Mit dem ungeschlagenen SV Wehen Wiesbaden (vier Siege, ein Unentschieden) fand das Turnier am Ende einen verdienten Sieger. Den zweiten Platz belegte die TuS Koblenz (acht Punkte) vor dem punktgleichen FC Viktoria Köln und den Mannschaften aus Düren und Trier (jeweils fünf Punkte). Als kleines Dankeschön erhielten die drei erstplatzierten Mannschaften einen neuen Spielball. Zudem erhielten alle Teilnehmer einen Fan-Schal des VfB Linz als Erinnerung an das Turnier. Neben dem Fußball setzten zudem alle Mannschaften sowie die Schiedsrichtern nochmal ein Zeichen gegen Rassismus, indem man für die Kampagne „Für ein buntes miteinander – gegen Rassismus und Diskriminierung im Sport“ des Landes Rheinland-Pfalz wirbt.

“Abschließend möchten wir uns auch bei allen mitgereisten Zuschauern bedanken, die dem Turnier, nach zwei Jahren in denen die Corona-Pandemie den Spielbetrieb stark eingeschränkt hat sowie trotz der weiterhin geltenden Einschränkungen, einen besonderen Rahmen geboten haben. Ein besonderer Dank gilt auch den beiden Schiedsrichtern, die in sämtlichen Spielen eine souveräne Leistung zeigten und das gelungene Turnier abrundeten." Die JSG freut sich schon auf das nächste D-Jugendturnier im Rahmen des traditionellen Süwag-Sommerturniers im Juni 2022. Eine Einladung für das Turnier, welches dieses Jahr am Fronleichnam-Wochenende, 16. bis 19. Juni, stattfinden wird, verschickt die Jugendleitung innerhalb der nächsten Wochen. Neben dem D-Jugendmannschaften greifen dann auch wieder die Jahrgänge von den Bambinis bis zur C-Jugend ein.