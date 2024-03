Erste-Hilfe-Kurs beim Motor-Yacht-Club Neuwied

Abdullah Maarastawi führt seit Jahren solche Kurse in Firmen, Vereinen, Kindergärten und anderen Einrichtungen durch. Während des dreistündigen Kurses, der in den Räumen der ebenfalls seit Jahren im Yachthafen Neuwied angesiedelten Sportbootfahrschule Zang stattfand, lernten die Teilnehmer alle erforderlichen Maßnahmen der Erste-Hilfe-Leistung bei Unfällen bis ein Arzt- beziehungsweise der Rettungsdienst am Unfallort eintreffen. Abdullah Maarastawi leitete den Kurs sehr anschaulich und kurzweilig. Alle Interessenten konnten anschließend einige neue Erkenntnisse mit nach Hause nehmen.

Pressemitteilung: Motor-Yacht-Club Neuwied