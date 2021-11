Erntedankfest im Ev. Kindergarten Anhausen

Der Gabentisch wurde mit den unterschiedlichsten Erntegaben der Kinder gefüllt. So konnten alle die Vielfalt, die Gott uns schenkt, sehen, riechen und schmecken. Es ist eine Herzensangelegenheit aller Mitarbeiter des Kindergartens den Kindern viele naturnahe Lebenserfahrungen anzubieten. Die Naturverbundenheit spiegelt sich in viele Bereichen der Kindergartenarbeit wieder. Seit einigen Jahren besitzt die Einrichtung eigene Hochbeete. Diese werden von zwei ehrenamtlichen Hochbeet-Patinnen betreut. Sie säen, pflegen, ernten und verarbeiten das selbst angebaute Obst und Gemüse gemeinsam mit den Kindern.

In diesem Jahr ist der Kindergarten um eine Waldgruppe gewachsen. Diese ermöglicht den Kindern den Jahresverlauf der Natur jeden Tag aufs Neue zu erleben und bewusst wahrzunehmen. Mit all diesen Erfahrungen gestalten Erzieherinnen und Kinder das Erntedankfest. Sie sind sich der Wunder bewusst, die um sie herum geschehen und zeigen voller Stolz durch eigen vorgetragene Gebete und Geschichten wofür sie dankbar sind. Dankbar für das, was Gott uns jeden Tag aufs Neue schenkt.

Bericht von: Ev. Kindergarten Anhausen