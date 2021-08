Erlebnisreiche Ferienbetreuung der FBS Linz

Sie waren der Einladung der Katholischen Familienbildungsstätte (FBS) zur traditionsreichen Linzer Ferienbetreuung in die Mensa der Bürgermeister-Castenholtz-Grundschule gefolgt. Diese findet alljährlich in Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung der Verbandsgemeinde Linz statt. Auch in diesem Jahr haben Corona bedingt auch Kinder aus der Notbetreuung der Linzer Grundschule mit großzügiger Unterstützung der Verbandsgemeinde teilnehmen können. So ist die Betreuung der Grundschulkinder auch für einige Wochen in den Ferien gesichert. Das Betreuerteam hatte sich zusammen mit der pädagogischen Mitarbeiterin der Familienbildungsstätte, Christiane Guth, Bastel- und Spielangebote und besondere Aktionen einfallen lassen, die die Kinder mit Spaß und Freude aufnahmen.

Beim täglichen Vorlesen tauchten die Kinder in die Abenteuer einer Katzenbärin und eines Streifentenreks ein. Viel Anklang fand die kreative Gestaltung von Namens-Buttons. Mit Naturmaterialien entwarfen die Kinder ein Zoogelände. Hier konnten ein Leopard, Giraffen, Elefanten, Schildkröten, Delphine und Fische ein Zuhause finden. Aus Eierkartons wurden Füchse und Wölfe gebastelt, die auf der Wiese „ausgewildert“ wurden. Der Waldtag in jeder Woche in der Linzer Verschönerung war ein besonderes Erlebnis. Hier verwandelten sich die Kinder in Fledermäuse und erfuhren so einiges über die Lebensweise dieser besonderen Tiere. Die Brötchen mit selbstgegrillten Würstchen und Stockbrot schmeckte im Waldklassenzimmer besonders gut. Angenehm war, dass das Außengelände der Bürgermeister-Castenholtz-Schule im Ganzen zur Verfügung stand und sehr gerne von den Kindern genutzt wurde. Hier fand auch zum Abschluss die „Tierolympiade“ statt. Igel-, Bienen- und Fuchsteam hatten viel Spaß und meisterten mit Bravour die Aufgaben. Die Kinder und das Betreuerteam hatten schöne, erlebnisreiche zwei Wochen. Auch in den Herbstferien finden wieder Ferienaktionen in Linz statt. Information und Anmeldung: Kath. Familienbildungsstätte Linz, Telefon 02644/41 63, www.fbs-linz.de.

+ Foto