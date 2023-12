Erfolgreiches Wettkampfjahr beendet

Neun Leichtathleten des VfL Waldbreitbach werden in verschiedene Kader aufgenommen.

Auf dem Foto zu sehen sind (von links) in der hinteren Reihe Eva Fabienne Stein, Leonie Böckmann, Amelie Schmitt, Celina Medinger und in der vorderen Reihe Clara Sophie Keller und Ida-Marie Stein. Foto: Marie Böckmann

Die Leichtathleten des VfL Waldbreitbach, die in der LG Rhein-Wied starten, können erneut auf ein überaus erfolgreiches Wettkampfjahr zurückblicken. Die Liste an Top-Platzierungen bei unter anderem Deutschen Meisterschaften, Rheinland-Pfalz- und Rheinland-Meisterschaften scheint nicht enden zu wollen. Daher können sich im neuen Jahr gleich neun Sportlerinnen und Sportler des VfL über die Aufnahme in verschiedene Kader des Leichtathletikverbandes Rheinland freuen. Die Kaderathleten profitieren von zusätzlichen Trainings- und Fördermaßnahmen.

Die Kader-Athleten 2023/2024 des VfL Waldbreitbach (in der LG Rhein-Wied) im Überblick:

Perspektivkader: Ida Stein, Clara Sophie Keller.

Talentfördergruppe Mehrkampf: W14: Michelle Kopietz; W15: Eva-Fabienne Stein; M15: Samuel Plenert Fabing.

Landeskader Rheinland-Pfalz: LSB-D: Amelie Schmitt Kugel und Diskus; LSB-D: Leonie Böckmann Dreisprung und Hochsprung; LSB-D: Celina Medinger, Hürden; LSB-U16: Eva Fabienne Stein, Speer; LSB-U16: Samuel Plenert Fabing Speer.

Rheinlandkader U23: LVR U23: Vivien Ließfeld, Siebenkampf.

Pressemitteilung: VfL Waldbreitbach