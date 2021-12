Erfolgreiches Kadertraining der Läuferinnen von FUN ON ICE

Endlich ist es soweit! Von unserem Verein FUN ON ICE e.V., Neuwied haben sich zwei Läuferinnen für den Landeskader, und drei Läuferinnen für den Perspektivkader qualifiziert. Der Eissport in Rheinland-Pfalz hat nun in Diez ein Landesleistungszentrum, in dem im Oktober mit der Sichtung von geeigneten Eiskunstläufern und Eiskunstläuferinnen begonnen wurde und nun Training stattfindet. Unter der Leitung der Landestrainerin, Frau Christina Noky-Weber, der Trainerinnen Frau Ludmilla Zimmer, Frau Luisa Weber und Frau Konni Rücker hat mit Erfolg das erste Kadertraining der in den Landeskader, Förder- und Perspektivkader aufgenommenen Sportler stattgefunden.

Gemäß dem Zeitplan wurden drei Stunden Eistraining, Athletik und Drehsprungtraining auf dem Trockenen durchgeführt. Gerade in den Zeiten, wo es besonders schwierig war und ist, den Eissport zu erhalten ist es wichtig, dass Rheinland-Pfalz ein Landesleistungszentrum erhalten hat. Dies ist hauptsächlich dem Präsidenten des Rheinland-Pfälzischen Landesverbandes, Herrn Thomas Rücker zu verdanken, der sich hier für den Erhalt des Eissports eingesetzt hat und weiterhin einsetzt. Unseren Sportlerinnen hat das Kadertraining in Diez sehr viel Spaß gemacht und hoffen natürlich, dass sich noch viele Trainingsstunden anschließen, damit sie endlich wieder gut vorbereitet auf Wettbewerbe fahren können.