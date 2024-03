Erfolgreicher Wettkampf für Nachwuchs-Leichtathleten

Mit vier Teams ging der VfL Waldbreitbach beim Kinder-Leichtathletik-Wettkampf in Windhagen an den Start, bei dem die jüngsten Athletinnen und Athleten ihr Können unter Beweis stellen konnten.

In der Altersklasse U8 standen 30 Meter Sprint, 30 Meter Hindernis-Staffel, Einbein-Staffel und Druckwurf auf dem Programm. Das gemischte Team „Springflöhe Waldbreitbach/Windhagen“ mit den VfL-Kindern Inga Hasbach, Lucy Trimborn und Bruno Heß zeigten sehr gute Leistungen und belegte den ersten Platz. In der U10 war der VfL Waldbreitbach gleich mit zwei Teams vertreten. Im 30 Meter Sprint, der 30 Meter Hindernis-Staffel, bei den Wechselsprüngen und im Medizinballstoßen gelang dem Team „Waldbreitbach Wiedflitzer“ mit Aaron Müller, Madeleine Hohn, Sophie Medinger, Linda Lehnhardt, Louisa Jungbluth und Leni Trimborn ebenfalls ein hervorragender erster Platz. Das zweite Team „Laufmäuse Waldbreitbach“ bestehend aus Lia Brenner, Nico Lehnert, Lara Plag, Marleen Isaak und Annika Krieger belegte Platz 8. Die Kinder der Altersklasse U12 traten im 30 Meter Sprint, der 30 Meter Hindernis-Staffel, im Fünfsprung und im Stoßen an. Das Team „Wirbelwind“ mit Henry Wecklein, Lotta Kornmann, Pauline Hamm, Anton Hasbach, André Knappe, Lorenz Marc Schott und Julian Lehnhardt erreichte Platz 4.

Alle Teilnehmer freuten sich über ihre Urkunde und Medaille und zeigten strahlende Gesichter bei der Siegerehrung. Die vier Teams wurden von den Schwestern Marie und Leonie Böckmann, beide Spitzen-Sportlerinnen des VfL, betreut und unterstützt.

Pressemitteilung: VfL Waldbreitbach