Erfolgreicher Saisonabschluss der SRC Skilangläufer

Samstags fanden die Wertungsläufe in der Skatingtechnik sowie der Laserbiathlon statt. Am Sonntagmorgen wurden die Wertungsläufe in der klassischen Technik durchgeführt. Aus dem Skiverband Rheinland und dem Skibezirk Westerwald nahmen 14 Aktive teil, die alle Mitglied im SRC Heimbach-Weis 2000 sind. In den unterschiedlichsten Klassen/Techniken wurden folgende Ergebnisse bis hin zum Rheinland-Pfalzmeisterstitel erzielt:

Freie Technik: U12/13: erste Platz Annabell Morbach, zweiter Platz Hannah Haag dritter Platz Lotte Marit Kleudgen; U12/13 männlich: vierter Platz Johannes Goegler; U14/15 männlich: erster Platz Nick Schwabaur; Jugend 16/18 männlich: erster Platz Marvin Güttler; Jugend 16-18 weiblich: Lea-Sophie Haag dritter Platz; Herren 21: erster Platz Alexander Puderbach, H51: dritter Platz Stefan Puderbach.

Biathlon: U12/13 weiblich: zweiter Platz Annabell Morbach, vierter Platz Hannah Haag, fünfter Platz Lotte Marit Kleudgen; U12/13 männlich: erster Platz Johannes Goegler; U14/15 weiblich: erster Platz Viktoria Szymanek; U16/18 weiblich: Lea Sophie Haag vierter Platz; Herren 51: Stefan Puderbach vierter Platz.

Klassische Technik: U12/13 weiblich: Annabell Morbach zweiter Platz; U12/13 männlich: Johannes Goegler vierter Platz, J16-18 männlich: Marvin Güttler erster Platz; U14/15 weiblich: erster Platz Viktoria Szymanek; Herren 21: erster Platz Alexander Puderbach; Herren 41/51: dritter Platz Stefan Puderbach

Somit konnten alle Aktiven vom SRC Heimbach-Weis 2000 einen erfolgreichen Saisonabschluss feiern. Alle Interessenten am Rennlauf Skilanglauf, die von der Landesmeisterschaft bis hin zum Skimarathon an den Start gehen möchten, können können weitere Informationen unter SRC Heimbach-Weis 2000, E-Mail rpuderba@rz-online.de, Telefon 0176/555 500 25 erfragen.