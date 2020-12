Erfolgreicher Auftakt des Selhofer Adventskalenders

Am 1. Advent wurde in der Kirche St. Martin, der Selhofer Adventskalender eröffnet. Die Veranstaltung stand unter dem Thema: “Der Engel brachte Maria die frohe Botschaft. – Und was sagt Josef dazu?“

Annegret Brüning und Irmine Strotmann hatten die Kirche liebevoll geschmückt. Viele verschiedene kleine Hauskrippen waren in der Kirche aufgebaut. An jeder Krippe brannte eine Kerze. Im Mittelgang erleuchteten Fackeln den Weg zum Altar. Zahlreiche Familien waren gekommen und warteten voll Spannung auf den Beginn der Veranstaltung. Mit dem Lied „Das Licht einer Kerze ist im Advent erwacht“ wurde die Feier eröffnet, auf der Gitarre begleitet von Irmine Strotmann. Die Kinder durften zu den verschiedenen Krippen in der Kirche gehen und sie anschauen. Annegret Brüning hatte mit einigen Kindern Spielszenen eingeübt.

Zunächst erschien Maria der Engel und brachte ihr die Botschaft, dass sie ein Kind bekommen werde und dieses Kind Gottes Sohn sei. Maria musste nun Josef mitteilen, was der Engel gesagt hatte. Josef war erschüttert und wollte nicht glauben, was er gehört hatte. Im Traum erschien ihm der Engel und bestätigte, dass Maria Gottes Sohn zur Welt bringen soll. So entschloss sich Josef, zu Maria zu stehen und sie zur Frau zu nehmen. Die Kinder waren sehr aufmerksam und alle spendeten am Ende des Spiels den Akteuren kräftig Applaus. Schöne Adventslieder lockerten die Feier immer wieder auf. Dann durften die Kinder einen Engel zum Aufhängen basteln. Frau Strotmann erklärte anhand eines Vorführ-Exemplars Schritt für Schritt, wie es geht. Mit Hilfe der Eltern hatten auch kleinere Kinder Erfolg und konnten stolz einen kleinen Engel präsentieren.

Die nächsten Adventskalender Veranstaltungen sind am 5. Dezember „Bunte Adventsmalerei“ und am 6. Dezember „Nikolaus mit der Kinderkirche“, jeweils um 15.30 Uhr in der Kirche.