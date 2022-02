Erfolgreicher Abschluss des Vorbereitungsdienstes

Das Wiedtal-Gymnasium spricht herzliche Glückwünsche an die Referendarinnen und Referendaren aus.

Die vier Referendarinnen und Referendare des Wiedtal-Gymnasiums haben Grund zum Feiern: Sie haben ihren Vorbereitungsdienst erfolgreich abgeschlossen und somit den Grundstein für ihre berufliche Zukunft gelegt. In eineinhalb Jahren haben sie nicht nur das WTG kennengelernt und mitgeprägt, sondern auch die vielfältigen Herausforderungen des Fern- und Wechselunterrichts gemeistert. Fazit der ReferendarInnen: Die Ausbildung am WTG in Kooperation mit dem Studienseminar Koblenz (Teildienststelle Altenkirchen) sei sehr kooperativ und abwechslungsreich gewesen und ein besonderer Dank gebührte allen Lehrkräften und ganz besonders den Mentorinnen und Mentoren. Schulleiter Thorsten Mehlfeldt, die schulische Ausbildungsleitung Anette Edelmann-Schneider und Dr. Thorsten Malkmus sowie das gesamte Kollegium gratulieren sehr herzlich und wünschen für die Zukunft alles Gute!