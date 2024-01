Erfolgreiche Kreismeisterschaften für Schützen

Das Bild zeigt (von links) Maité Kreutzer, Sandra Preußer-Liedl, Dirk Geimer, Kathrin Lehniger, Christian Kreutzer, Ingo Franke, Michael Kellner, Andreas Hoffmann, Marcus Bischoffberger und Jörg Zimmermann. Foto: Kathrin Lehniger

... und erzielt damit das beste Ergebnis in diesen Disziplinen in der Vereinsgeschichte! Die Schützengilde Raubach konnte kürzlich abermals die größte Abordnung im Schützenkreis 112 zu den Kreismeisterschaften in den verschiedenen Disziplinen mit den Kleinkaliber-Kurzwaffen nach Rott/Wied entsenden. Und die Schützen bescherten der SGi einen wahren Medaillenregen in den 22er Disziplinen: Sage und schreibe 6x Kreismeister, 3x Vize-Meister und 5x Bronze schlagen für die Sgi zu buche!

Die Wettkampfsaison in der Kurzwaffenabteilungen im Kreis nimmt immer mehr an Fahrt auf. Kürzlich nahmen die Raubacher erneut mit der größten Abordnung an der Kreismeisterschaft in den Kurzwaffendisziplinen 2.40 (Sportpistole 25 Meter) und 2.43 (Sportpistole 25 Meter, beidhändig) teil. Bei außergewöhnlich winterlichen Temperaturen in der Halle in Rott/Wied, konnten sich die Schützen überaus erfolgreich präsentieren und krönten ihren Auftritt mit dem kompletten Medaillensatz für alle drei Mannschaften in den Disziplin 2.43 Sportpistole 25 Meter beidhändig.

Doch der Reihe nach. Den Anfang machten traditionell am Vormittag die Schützen der Disziplin 2.40 (SpoPi einhändig). Für Raubach siegte hier Kathrin Lehniger bei den Damen I vor den Schützinnen aus Rott/Wied und Neuwied. Bei den Herren III holte Ingo Franke Bronze für die Sgi und Andreas Hoffmann krönte seinen ersten Auftritt auf einer Kreismeisterschaft überhaupt direkt mit Gold und dem Titel bei den Herren IV, vor den Schützen aus Neuwied und Rott/Wied.

Am Nachmittag stand die Disziplin 2.43 (Senioren SpoPi beidhändig) auf dem Programm und die SGi mit der weitaus stärkste Abordnung des gesamten Kreises konnte sich den kompletten Medaillensatz in der Mannschaftswertung sichern! Raubach I siegte mit Sandra Preußer-Liedl, Ingo Franke und Andreas Hoffmann, vor Raubach II mit Birgit Kröll, Michael Kellner und Jörg Zimmermann, Bronze ging an Raubach III mit Marcus Bischoffberger, Dirk Geimer und Christian Kreutzer. In den Einzelergebnissen erzielten die Raubacher Schützen dann auch einige Spitzenplatzierungen. Der komplette Medaillensatz in der Altersklasse Senioren I ging ebenfalls nach Raubach: Den Kreismeistertitel sicherte sich Ingo Franke, Platz 2 und damit der VizeKreismeistertitel ging an Sandra Preußer-Liedl und Birgit Kröll komplettierte das Raubacher Podium auf dem 3. Platz. Dirk Geimer folgte auf Platz 4 und Marcus Bischoffberger auf Platz 6, sie vervollständigten damit das sehr gute Resultat aus Raubacher Sicht.

In der Altersklasse Senioren II sicherte sich Rosi Schmuck den 1. Platz und damit den Titel, gefolgt von Michael Kellner auf Platz 2 und Andreas Hoffmann auf dem 3. Platz – somit ging auch hier der komplette Medaillensatz nach Raubach! Bei diesen Ergebnissen wollten natürlich auch die Schützen in der Altersklasse Senioren III nicht hintanstehen – und holten sich mit Jörg Zimmermann einen weiteren Kreismeister-Titel, Christian Kreutzer musste auf Platz 3 lediglich dem Schützen aus Dierdorf den Vortritt lassen.

Beflügelt von diesem Ergebnis konnte die Schützengilde Raubach direkt einige Mannschaften und Einzelschützen für die Bezirksmeisterschaft melden. Herzlichen Glückwunsch an alle erfolgreichen Schützen und weiterhin „Gut Schuss“ für die noch anstehenden Wettkämpfe!

Pressemitteilung Schützengilde Raubach